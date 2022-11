Nasce la rete di imprese Piazza del Papa Entertainment. Confartigianato: «Ora tocca al Comune dare segnali di apertura»

ANCONA - Una strategia di tipo associativa che raggruppa quasi tutti i locali della piazza, e tenuta a battesimo da Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino, al fine di coordinare e gestire al meglio tutte le azioni e le decisioni che gli operatori andranno a prendere con l’obiettivo di migliorare il servizio e riqualificare l’offerta di intrattenimento nel salotto del centro storico. Ad oggi sono sette le attività che hanno siglato il documento che ufficializza la nascita della rete di imprese denominata Piazza del Papa Entertainment. Ne fanno parte: Raval, O Acqua O Vino, King Edwards, 31.12, Jet Set, Chapeau e Civico 61. L’input, però, viene dall’ordinanza del sindaco Valeria Mancinelli che impone un’ulteriore stretta sulla movida in centro.

La vigilanza

Il provvedimento emanato il 15 novembre prevede, infatti, che le attività di Piazza del Papa debbano dotarsi di un servizio di vigilanza privato (un sorvegliante ogni due locali) pena il divieto di servire alcolici oltre la mezzanotte. Sarebbe questa l’unica novità rispetto ai precedenti paletti imposti dal Comune: chiusura alle 2 dei bar della piazza, divieto di servire alcolici da asporto oltre la mezzanotte, divieto di consumare alcolici nelle aree pubbliche dalle 21 alle 7. Una misura, quella sui vigilantes, a cui gli operatori hanno deciso di assecondare. Ma proprio per avere un carattere di maggiore omogeneità hanno preferito costituirsi in un’entità più coesa. In modo da affidare ad un’unica società di vigilanza il servizio richiesto ( la Vegas) abbattendo i costi per ciascun locale. Inoltre con l’obiettivo di cominciare ad organizzare eventi proponendosi quale unico soggetto interlocutore nei confronti dell’amministrazione locale. «Un traguardo fino ad ora mai raggiunto - commenta soddisfatto il responsabile territoriale di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino -. I nostri operatori hanno mostrato piena collaborazione, ora tocca al Comune dare segnali di apertura». Infatti la controrichiesta avanzata dai locali della piazza è quella di poter continuare ad usufruire dell’ampliamento dei dehors concesso durante il periodo di emergenza sanitaria e in scadenza il prossimo 31 dicembre.

Dehors e d eventi

L’altro punto che sta particolarmente a cuore agli operatori di Piazza del Papa riguarda l’organizzazione degli eventi. «Come Comune ci siamo impegnati nei confronti degli operatori a far sì che possano mantenere la superficie ampliata dei dehors» sottolinea il vicesindaco Pierpaolo Sediari. Ma l’ultima parola spetta sempre all’ente di tutela, ovvero la Soprintendenza. «Per quanto riguarda gli eventi - prosegue Sediari - siamo disponibili a confrontarci con i locali per individuare proposte adeguate con l’obiettivo di riqualificare l’area portando in piazza un nuovo target, che non sia solamente quello dei più giovani». Dal canto loro, gli operatori, non aspettavano altro. Le idee in campo non mancano: «Da qui al 31 dicembre vorremmo presentare tre eventi - dice Dario Argenziano, titolare del Jet Set - uno entro la prima decade di dicembre, uno a Natale e uno a Capodanno».