Lavori alla rete fognaria, modifiche alla viabilità in via dei Merciai

L’avanzamento del cantiere per i lavori di rifacimento della rete fognaria in via dei Merciai obbliga una sostanziale modifica della viabilità nella zona.

Da domani, infatti, sarà completamente chiuso al traffico veicolare ed ai pedoni il tratto di via dei Merciai tra via Mugnai e via Telari. Di conseguenza, per garantire la circolazione, viene disposto il doppio senso di marcia nel tratto di via dei Merciai dall’incrocio con via Telari fino all’incrocio con via San Giuseppe. In tale tratto di strada è disposto anche il divieto di sosta in entrambi i sensi di marcia. La modifica alla circolazione resterà in vigore per una quindicina di giorni e comunque fino al termine in questo tratto dei lavori che la ditta sta eseguendo per il ripristino della piena funzionalità delle fognature.