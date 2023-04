Residenza dorica, braccia incrociate contro le condizioni di lavoro. Sit-In davanti alla sede

ANCONA - Residenza Dorica: un’adesione di oltre il 90% allo sciopero proclamato per oggi da Fp Cgil e Fisascat Cisl. Per l’occasione, è stato promosso anche un sit-in davanti alla sede della struttura.

Le ragioni dello sciopero sono legate alla nuova organizzazione dei turni con un peggioramento delle condizioni di lavoro e una riduzione dei tempi di assistenza per gli ospiti. A distanza di un mese dall’avvio di questa nuova organizzazione, i disagi sono diventati insostenibili per i circa 95 lavoratori e gli ospiti. Per questo motivo, i sindacati chiedono il ripristino della precedente organizzazione e un tavolo di confronto con l’azienda.