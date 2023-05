ANCONA - Residenza Dorica di Ancona, terzo sciopero dei lavoratori in programma martedì 16 maggio. La protesta è promossa da Fp Cgil e Fisascat Cisl. Per l’occasione, si svolgerà un sit-in davanti alla struttura, in via Primo Maggio 152, dalle ore 10 alle ore 12. Nel corso della mobilitazione sarà consegnato alla stampa un dossier sulla vertenza di Residenza Dorica.