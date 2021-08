Assembramenti fino a tarda serata e sporcizia, un mini-market del Piano nel mirino dei residenti

Somministrazione, sul posto, di alcolici senza averne la licenza con relativi assembramenti fino a tarda notte e conseguente sporcizia lasciata all’esterno. E’ quanto lamentano i residenti ad un market di C.so Carlo Alberto che starebbe attirando su di sé le attenzioni per un presunto mancato rispetto delle regole.

Attraverso le lamentele, lo scontento è arrivato anche alle autorità che hanno promesso maggiori controlli in questi giorni. La situazione, soprattutto di sera, sarebbe molto difficile anche per il semplice transito a piedi visto l’ingente numero di persone prive dei relativi distanziamenti. Senza contare, come detto in apertura, il problema dei rifiuti lasciati sul posto che certo non giovano all’immagine del decoro urbano.