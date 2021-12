Raggiunto da nove ordini di espulsione: scatta il rimpatrio

Aveva mostrato atteggiamenti molesti e alcuni cittadini avevano anche segnalato la cosa alle forze dell'ordine. Così i poliziotti di Ancona hanno rintracciato in piazza della Repubblica l'uomo di origine nigeriana, irregolare sul territorio nazionale, già noto alle forze dell'ordine e gravato da nove ordini di espulsione, e denunciato. I provvedimenti erano stati presi in seguito a reati di resistenza a pubblico ufficiale, interrruzione di pubblico servizio e altre violazioni della normativa sull'immigrazione. Il nigeriano è stato così accompagnato in questura e denunciato nuovamente. Inoltre sono state avviate le pratiche per l'espulsione. All'esito dei controlli è stato accompagnato presso il Cpr di Bari dove resterà in attesa di rimpatrio.

Nell’ultima settimana l’Ufficio Immigrazione della Questura ha proceduto a formalizzare le richieste di asilo di 43 migranti, cittadini di vari Paesi del mondo, accolti in varie strutture gestite dalla locale Prefettura e giunti in Italia per richiedere protezione.