Allevamenti intensivi del Gruppo Fileni: arrivano i giornalisti di Report

ANCONA - «Il Comitato per la Vallesina accoglie con grande interesse l’annuncio che lunedì 9 gennaio nel corso della trasmissione Report su Rai 3 verrà affrontato l’argomento degli allevamenti intensivi di polli del Gruppo Fileni. Dalle anticipazioni che il Comitato è riuscito ad ottenere, l’inchiesta condotta da Report esamina a 360 gradi la problematica degli allevamenti». Così il Comitato per la Vallesina che commenta l'arrivo dei giornalisti di Report presso gli stabilimenti Fileni. Nel servizio organizzato dai colleghi di Rai 3 si parlerà di allevamenti intensivi.

«L’argomento - afferma il Comitato - viene sviscerato sia dal punto di vista della conduzione, sia dal punto di vista dei controlli da parte degli enti preposti e della Regione Marche, che delle certificazioni e delle implicazioni sulla salute, sull’ambiente e sul benessere animale. Come evidenziato nel sito Facebook del Comitato, che da tempo sta svolgendo opera di sensibilizzazione dei cittadini su questi argomenti, la concentrazione nella Vallesina e nelle valli adiacenti di un numero di allevamenti intensivi così grande con una presenza stimata di circa 25 milioni di polli all’anno, impone che i Comuni, la Regione e gli Enti preposti pongano in essere controlli accurati e sistematici affinchè le citate problematiche non assumano proporzioni tali da costituire un vero pericolo per la salute e per l’ambiente. Il Comitato si augura che la visione della puntata di Report serva a fornire una informazione completa ai cittadini, che talvolta non hanno accesso a questi dati come il Comitato ha più volte lamentato, e riesca ad alimentare un sentimento critico, imparziale ed obiettivo nella popolazione marchigiana. Ancora una volta il Comitato per la Vallesina tiene a precisare che la sua azione non è volta a danneggiare i lavoratori del Gruppo Fileni e i tanti che hanno con questo rapporti di lavoro, ma è diretta solamente alla difesa dei diritti fondamentali di tutti i cittadini. Esortiamo tutti a vedere la puntata di Report su RAI 3».