Reparto ospedaliero per detenuti, adesso è realtà: taglio del nastro a Torrette

ANCONA - Il reparto detentivo è realtà. L’ospedale di Torrette ha la sua area per ospitare i detenuti del carcere bisognosi di cure post operatore o interventi. Tre camere al quarto piano della cittadella sanitaria di via Conca. Oggi il reparto è stato consegnato ed inaugurato con tanto di taglio del nastro. Una battaglia portata avanti alla Uilpa, sindacato di polizia penitenziaria. Il vice segretario regionale Gianluca Scarano ha espresso soddisfazione. Erano 15 anni che il servizio riservato ai detenuti era fermo. «Un traguardo raggiunto con impegno al tavolo regionale - dice Scarano -. Si ringrazia il presidente del consiglio regionale Dino Latini per l'impegno profuso e il responsabile comparto sicurezza Udc Stefano Polleggioni.

Finalmente si è giunti alla conclusione di un iter iniziati due anni orsono dalla Uilpa che può urlare la propria soddisfazione» . In due anni infatti era stato predisposto tutto a Torrette ma mancava personale sanitario addetto. Da 15 anni invece attendeva il servizio, solo costruito ma mai ultimato. Saranno ospitati detenuti in lunga degenza. Prima erano ricoverati con gli altri pazienti con disagi per la presenza h24 della polizia in reparto per motivi di sicurezza.