Regione, stanziati 248mila euro per le famiglie con persone affette da autismo

La Regione Marche ha destinato alle famiglie con248mila euro per l’annualità 2021. «Il provvedimento - si legge nella nota - è stato proposto dall’assessore alle Politiche Sociali Filippo Saltamartini e, dopo l’approvazione in giunta, lo schema di deliberazione è stato trasmesso al Consiglio delle Autonomie locali per il parere».

«Obiettivo – spiega Saltamartini – è la promozione della piena integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone con disturbi dello spettro autistico, patologia altamente invalidante che determina una alterazione precoce e globale di tutte le funzioni essenziali del processo evolutivo. Le Marche sono state la prima Regione a dotarsi di una normativa organica che prevede, tra le altre cose, anche la concessione di contributi fino ad un tetto massimo di 5 mila euro alle famiglie per le spese sostenute per interventi educativi e riabilitativi da parte di operatori specializzati basati sui metodi riconosciuti dall’Istituto superiore della Sanità. Confermiamo quindi anche per il 2021 una misura molto attesa dalle famiglie, convinti che il sostegno delle istituzioni in questi casi sia essenziale». Sono ammesse a finanziamento le spese per interventi e terapia cognitivo comportamentale, le supervisioni e la terapia logopedica. Le spese devono essere sostenute nel periodo che va dal 1 aprile 2020 al 31 marzo 2021. Le prestazioni e i servizi sono aggiuntivi e complementari rispetto ai servizi più specificamente sanitari. Nel 2020 hanno beneficiato dei fondi 412 utenti.