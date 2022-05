Tensione dopo la partita, tentano di forzare il cordone della polizia per aggredire i tifosi avversari

ANCONA - Tentano di aggredire i tifosi della squadra avversaria: scatta il Daspo per due tifosi dell'Ancona-Matelica. Il provvedimento, disposto dal questore di Ancona Cesare Capocasa, è scattato in seguito alle vicende che si sono verificate lo scorso 27 febbraio nel corso della partita con la Reggiana. Due ventenni sono stati ritenuti responsabili di condotte pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica e dovranno stare lontani da manifestazioni sportive da qui ai prossimi due anni.

In particolare i due hanno tentato di avvicinare i tifosi ospiti nell’area del parcheggio loro dedicata, cercando di forzare il cordone di sicurezza formato dalle forze dell'ordine che impediva il contatto tra tifoserie, mettendo in atto comportamenti che mettevano in pericolo l’incolumità dei presenti. Uno di loro ha addiriturra sollevato una transenna e l'ha brandita in aria mentre l'altro faceva la stessa cosa con la cintura dei pantaloni.

I due ragazzi, entrambi residenti ad Ancona, sono stati identificati grazie alle immagini registrate e poi denunciati. Sono complessivamente 14 i Daspo sportivi disposti dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine, diretta dal vice questore Marina Pepe, dall’inizio del Campionato Nazionale “ Lega Pro”, Girone “B”, che si è concluso lo scorso primo maggio.