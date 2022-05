Lavora come venditore, ma "dimentica" di dichiararlo e prende il reddito di cittadinanza per diversi mesi

Lavora come addetto alle vendite, ma non lo dichiara e riceve il reddito di cittadinanza per diversi mesi. Nei guai un 41enne albanese, residente in Vallesina, denunciato dai carabnieri di Cupramontana.

Secondo gli accertamenti dei militari, portati avanti dai carabinieri di Fabriano, l'uomo era inquadrato come addetto alle vendite presso una ditta individuale intestata a un suo familiare e operativa fuori regione. Non aveva quindi i requisiti per ottenere il finanziamento.