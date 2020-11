Prende il reddito di cittadinanza per più di un anno, ma ha 5 immobili: denunciato

Ha preso il reddito di cittadinanza per tutto il 2019, in parte anche per il 2020. Peccato che aveva anche cinque immobili nascosti completamente al fisco. E’ solo uno dei cinque denunciati dalla Guardia di Finanza di Fermo per falsa attestazione in atto pubblico e omesse informazioni all’Inps.

Tutti, secondo quanto emerso dalle indagini, percepivano il sostegno economico illecitamente per complessivi 30mila euro. Alcuni erano titolari di ditte individuali che operano nel settore edile e che avevano omesso i ricavi della propria attività. Altri sono risultati residenti all’estero nei 10 anni antecedenti alla richiesta.