Scommesse online per giocare e intanto prende il reddito di cittadinanza: furbetto scoperto con 122mila euro

ANCONA - Allo Stato risultava senza lavoro, senza reddito e senza un patrimonio immobiliare che poteva aiutarlo a vivere economicamente così percepiva il reddito di cittadinanza. Da un controllo della guardia di finanza però il cittadino avrebbe avuto un tesoretto di 122mila euro da giocate per scommesse online. Un giocatore incallito o un furbetto? Con l’accusa di indebita percezione del reddito di cittadinanza è finito a processo un anconetano di 51 anni. Si dovrà accertare se il denaro era solo virtuale, come sostiene la difesa dell’imputato, rappresentata dagli avvocati Elena Martini e Cristina Bolognini, o nella disponibilità del cittadino. Stando alle accuse avrebbe presentato all'Inps una domanda, in data 6 marzo del 2019, per richiedere il reddito di cittadinanza. Ad aprile dello stesso anno gli è stata accolta. Successivamente l'imputato avrebbe avuto diverse vincite di gioco.

Tramite sistemi online, puntava denaro sugli esiti di partite sportive, soprattutto di calcio, e giocava anche a poker. Per il 2019 avrebbe riscosso vincite per poco più di 11mila euro mentre per il 2020 un somma di quasi 14mila euro. Il tutto senza comunicare la variazione di reddito all'Inps che continuava ad erogargli il reddito di cittadinanza considerandolo indigente. Tra aprile del 2019 e novembre del 2020 l'imputato avrebbe cosi avuto dallo Stato 13.203 euro senza averne diritto. Andando a fondo nelle vincite 2017 e 2018, presi in riferimento per la dichiarazione Isee, è risultata una somma vinta al gioco di 122mila euro. Ieri è stato sentito in aula, davanti alla giudice Tiziana Fancello, un finanziere che ha spiegato l’indagine condotta. Per avere il reddito di cittadinanza l'uomo non doveva avere un patrimonio superiore a 6mila euro ma ne aveva di gran lunga superati i 10mila senza comunicarlo all'ente entro i quindici giorni consentiti. Per la difesa il denaro trovato era unicamente virtuale e veniva di volta in volta reinvestito nelle scommesse senza riscuoterlo veramente. Prossima udienza il 15 aprile.