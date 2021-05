Droga, armi e rapine, scattano 7 espulsioni di irregolari: uno accusato di violenza sessuale

Sono in totale sette i cittadini stranieri irregolari espulsi dal territorio negli ultimi giorni. I provvedimenti, firmati dal Questore di Ancona, sono stati eseguiti dalla polizia. In particolare è stato accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Torino un cittadino di origine tunisina, già noto alle forze dell'ordine per violenza sessuale, rapina aggravata e reati legati alla droga, in esecuzione di un’espulsione giudiziaria emessa a suo carico dall’Autorità Giudiziaria come misura di sicurezza per accertata pericolosità sociale. L'uomo appena arrivato ad Ancona dalla Liguria, è stato rintracciato vicino alla stazione ferroviaria da una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e segnalato per la violazione della misura di sicurezza. I successivi accertamenti, operati da personale dell’Ufficio Immigrazione, hanno consentito di eseguire l’accompagnamento dello straniero presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Torino, dove il cittadino tunisino tuttora si trova in attesa di essere rimpatriato.

Accompagnato alla frontiera anche un cittadino di origine albanese con precedenti per porto e detenzione abusiva di armi, estorsione e reati legati agli stupefacenti. I poliziotti hanno trasferito in Svezia anche un richiedente di protezione internazionale, con cittadinanza irachena, in esecuzione al provvedimento emesso dal Ministero Interno Dipartimento Libertà Civili ed Immigrazione - Unità Dublino.

Il Questore Giancarlo Pallini, inoltre, ha firmato altri 3 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, a carico di cittadini stranieri irregolari, ed è stato adottato un provvedimento di espulsione a carico di un cittadino del Pakistan di ventisette anni, a firma del Prefetto di Ancona.