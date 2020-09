Re Stocco e Coldiretti Ancona, caccia al miglior compagno dello stoccafisso

ANCONA - Oltre 60 etichette in gara e due batterie di giurati per degustare e decidere chi sono i migliori vini per accompagnare il piatto dorico per eccellenza. Torna, slittato di alcuni mesi a causa del Covid, il concorso “Vini della Regione Marche in abbinamento allo Stoccafisso all’Anconetana”, organizzato dall’Ordine Cultori della Cucina di Mare “Re Stocco” in collaborazione con Coldiretti Marche. Una lunga giornata attende i degustatori, venerdì 18 settembre al ristorante Giardino di Ancona.

Dopo la presentazione dell’iniziativa agli organi di informazione, il presidente della giuria, Natale Giuseppe Frega, docente di Chimica degli Alimenti e Tecnologie Alimentari all’Università Politecnica delle Marche, darà il via al concorso. In giuria ci sono oltre alla presidente di Re Stocco, Vanessa Ghergo, anche i sommelier Ais Gualberto Compagnucci, Patrizia Zega e Daniele Sordoni e gli enogastronomi Natalia Bumbeeva e Maurizio Gioacchini. In gara vini bianchi, rossi e rosati a caccia del primo premio nella rispettiva categoria. Ogni giurato dovrà giudicare non la qualità del vino in senso assoluto ma il matrimonio del sapore con la pietanza proposta. L’esito del concorso sarà ufficializzato la sera stessa sempre al ristorante Giardino nel corso della cena di gala organizzata da Re Stocco, alla quale parteciperanno insieme ai soci e ai simpatizzanti anche i titolari delle cantine in concorso.