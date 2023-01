Razzismo sugli spalti, Rafiat presa di mira dai tifosi della jesina: «Fuori bestia, sei scura»

VICENZA - Brutto episodio di razzismo domenica 15 gennaio 2023 sul campo di Tavernelle di Altavilla Vicentina durante il match di serie C tra Vicenza Calcio Femminile e Jesina Femminile, vinto dalle padrone di casa per 2 a 1.

Al 38’ minuto della prima frazione di gioco, a gioco fermo in attesa di una rimessa laterale a favore delle vicentine, sono scintille tra la giocatrice marchigiana Generali (numero 22) e l’attaccante vicentina Rafiat Folakemi Sule, numero 16: l’ospite tira un calcio alla vicentina e Sule reagisce con un altro calcio. Il guardalinee a due passi vede la reazione, ma non la provocazione e segnala all’arbitro il fatto. Il direttore di gara sanziona Sule con il cartellino rosso come da regolamento. Al momento dell’espulsione dagli spalti alcuni supporters della Jesina urlano: “Fuori bestia, sei scura … bestia … Sai cosa hai fatto!”

La denuncia del presidente del Vicenza Calcio Femminile

Sull’episodio è ritornata in serata la presidente del Vicenza Calcio Femminile Erika Maran con un video denuncia sul suo profilo Facebook e sui social della società sportiva: durissima la condanna per le espressioni razziste da parte dei tifosi avversari. «Mi auguro - afferma Maran - che il giudice sportivo si limiti a dare il cartellino rosso solo per la giornata odierna (solo una giornata di squalifica, ndr) - ha affermato Erika Maran -, perché lei (Sule, ndr) merita di scendere in campo». Si è poi rivolta in particolare alla donna che ha urlato “Bestia, sei scura …” dagli spalti: «Cara signora se la nostra Raffi è bestia e scura, lo sono anche io, tutte noi del Vicenza lo siamo, e tutte noi del calcio italiano. Voi pagherete per questo». L’episodio avrà evidentemente degli strascichi mediatici e sicuramente nell’ambito della giustizia sportiva. Ma un episodio del genere potrebbe rendere nulla anche la nota clausola compromissoria e e quindi potrebbe andare oltre la giustizia sportiva.