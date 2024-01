Va in piazza e si fa fotografare con una pistola in mano. Posta tutto sui social: «Come i rappers che seguo»

FABRIANO - I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Fabriano hanno segnalato un giovane per il reato di procurato allarme. Il fatto risale ad un pomeriggio dei giorni di festa natalizi appena trascorsi quando alcuni cittadini hanno segnalato alla “Volante” della Polizia la presenza, in Piazza del Comune, di un giovane in possesso di una pistola che si faceva fotografare da alcuni coetanei con gli smartphone.

Contemporaneamente sono arrivate altre segnalazioni telefoniche al Commissariato nelle quali si faceva riferimento ad alcuni scatti apparsi sui principali social network ritraenti un giovane con una pistola, ripreso sullo sfondo della Fontana “Sturinalto” e del vicino albero di natale allestito. I poliziotti si sono messi immediatamente alla ricerca del soggetto segnalato rintracciandolo, qualche tempo dopo, mentre si trovava in compagnia di un gruppo di ragazzi lungo il Loggiato San Francesco. Alla richiesta di notizie, ha ammesso di avere chiesto ad alcuni amici di fargli delle fotografie mentre esibiva una pistola, al fine di “postarle” sui social come alcuni dei suoi miti rappers musicali. Il ragazzo ha dichiarato però che la pistola era un'arma giocattolo, prestatagli da un suo amico ed a lui restituita dopo gli “scatti”. Una volta rintracciato l'altro ragazzo gli agenti si sono fatti dare l'arma giocattolo. L'amico l'ha estratta dalla tasca del giubbotto: l'arma utilizzata per le fotografie era una pistola semiautomatica con il previsto tappo rosso (quindi arma giocattolo). Rientrato l’allarme, i poliziotti hanno identificato il protagonista della vicenda: si tratta di un ragazzo extracomunitario di 22 anni, in regola con il soggiorno, operaio, da qualche tempo residente in Fabriano presso alcuni parenti. E' stato segnalato alla Autorità Giudiziaria e sarà proposto alla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona per l’eventuale adozione di misure di prevenzione a tutela della sicurezza e tranquillità pubblica.