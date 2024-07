Rapine e pestaggi, bande di ragazzini spregiudicati terrorizzano il centro: due arresti

JESI - Paura a Jesi per una banda di giovani rapinatori che nell’ultimo periodo a messo a segno numerose rapine, tentate rapine con violenti pestaggi, costati alle vittime lesioni personali anche gravi, aggressioni e percosse gratuite. Gruppi di ragazzini spregiudicati e disinvolti, riuniti in branco per rubare ai malcapitati denaro e oggetti di valore. I diversi episodi sono avvenuti in pieno centro e recentemente sono stati denunciati ai carabinieri altri tre casi. Il copione è sempre lo stesso: il gruppo, forte della superiorità numerica, accerchia la vittima, la minaccia per poi passare alle mani con veri e propri pestaggi per costringerla a consegnare soldi e altri beni. Aggressioni che hanno reso necessario per i malcapitati, spesso giovani, il ricorso a cure mediche.

Le indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Jesi hanno consentito di individuare i responsabili di uno di questi gruppi. Si tratta di ragazzini appena diciottenni, tra questi anche un minorenne. Sabato mattina i due maggiorenni sono stati raggiunti da un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Ancona ed eseguita dai militari che li hanno condotti presso la Casa circondariale di Montacuto. Al minorenne, invece, è stata notificata la misura cautelare del collocamento in comunità educativa, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale per i Minorenni delle Marche, per il reato di tentata rapina aggravata in concorso.

In particolare, i carabinieri hanno ricostruito tre episodi. La prima è una tentata rapina aggravata ai danni di due ventenni. In questo caso un malcapitato aveva subito lesioni personali, l’altro, accorso in aiuto del suo amico, era invece stato picchiato. Il secondo episodio è invece una rapina aggravata subita da un 20enne, pestato a calci e pugni per 50 euro. Il giovane, ricorso alle cure mediche, aveva avuto una prognosi di 7 giorni. Infine, un tentativo di rapina ai danni di altri due ventenni per sottrarre denaro e oggetti di valore. Uno dei due ragazzi è stato preso a schiaffi ed a pugni; caduto a terra, è stato anche colpito con dei calci. L’intervento di alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri ha fatto fallire il colpo.