Erano il terrore dei ragazzini: per i due giovani rapinatori scatta anche la misura dell'avviso orale

JESI- Rapine violente e pestaggi, per i due ragazzi in carcere a Montacuto è scattato anche l’avviso orale. I giovani, un italiano e un siriano di 20 anni, sarebbero gli autori delle rapine avvenute in pieno centro a Jesi ai danni di coetanei. Denunciati dai carabinieri, sono stati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere e questa mattina, il questore Capocasa, ha emesso nei loro confronti anche la misura di prevenzione dell'avviso orale. I due giovani, con un modus operandi violento e spregiudicato, erano soliti aggredire ventenni, causando lesioni anche gravi, per sottrargli denaro e altri oggetti di valore. Inoltre, erano soliti frequentare pregiudicati e svolgevano lavori saltuari.

Ritenuti socialmente pericolosi e per arginare la reiterazione delle loro condotte pericolose per la sicurezza e la tranquillità pubblica, il Questore di Ancona ha emesso il provvedimento invitandoli a cambiare immediatamente condotta e ad assumere un atteggiamento rispettoso della legge. In caso di inottemperanza, ci sarà un aggravio della misura. «Rimane sempre costante e continuo l’impegno della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’ordine per garantire ai nostri concittadini la vivibilità del nostro territorio, restituendo sicurezza e civiltà- dichiara il questore Capocasa-. Nessuna tolleranza nei confronti di chi delinque».