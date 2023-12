Coltello in faccia al proprietario che lo scopre a rubare in auto, patteggia

ANCONA - Aveva puntato una Chrysler, parcheggiata lungo la via Flaminia, ma il furto gli era andato male perché il proprietario si era accorto che c’era qualcuno all’interno ed era intervenuto per bloccarlo. Per fuggire il malvivente gli aveva puntato un coltello in faccia. Tra i due era scoppiata una pericolosa colluttazione all'interno dell'abitacolo finita con l’intervento della polizia e l’arresto di un 22enne marocchino, senza fissa dimora. Il giovane era stato trovato anche con la lama in mano. L’episodio risale al 10 maggio scorso. Oggi il marocchino ha patteggiato la pena davanti alla gup Francesca De Palma: un anno e 10 mesi per tentata rapina aggravata e ricettazione. La polizia infatti gli aveva trovato addosso un cellulare, delle banconote straniere e una giacca di jeans bianca rubati da un’altra vettura il giorno precedente. Il proprietario aveva sporto denuncia. L’imputato era difeso dall’avvocato Domenico Biasco.