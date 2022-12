Passeggiava libero ma era ricercato per una rapina in banca. Arrestato un 45enne

MONTEMARCIANO - Era ricercato per una rapina commessa in banca quando i carabinieri lo hanno trovato che passaggiava. L?uomo, 45 anni, è stato fermato ed arrestato. Residente a Montemarciano è originario della Campania e si sì lui c?era un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Napoli, per un reato commesso nel 2014 a Misano Adriatico. Si trattava di una rapina commessa in una banca, nel corso della quale aveva portato via una somma di denaro dopo aver minacciato il personale dipendente con un taglierino. Per quella vicenda era finito a processo e il procedimento penale è giunto recentemente a conclusione, con l?emissione di una sentenza divenuta definitiva. Il 45enne è stato quindi portato in carcere dove dovrà scontare la pena residua della reclusione per 2 anni e 9 mesi.