Ladre sorprese in casa a rubare, per fuggire una si abbassa i pantaloni e grida: «Vuoi la f.?»

ANCONA - Prima rubano gioielli in un appartamento poi, quando il proprietario le vede fuggire con la scatola in mano, iniziano ad urlare quasi a simulare un'aggressione: «Insomma cosa vuoi la f.? Vai via». Così due ladre sono riuscite ad allontanarsi a bordo di una Alfa Romeo, dopo essere entrate in una casa, in via Montegrappa, nel quartiere Adriatico. Il colpo è stato disturbato dall’arrivo del proprietario, un 33enne, che ha sorpreso due donne, una di 30 anni l’altra di 40, sul ballatoio. Avevano una scatola di cartone in mano con dentro i gioielli della madre. Per bloccarle ha dato un calcio al contenitore che è caduto a terra. A quel punto le ladre sono fuggite per le scale, una ha perso le scarpe e il cellulare, e uscite dalla palazzina hanno raggiunto una vettura parcheggiata, una Alfa Romeo, con la quale si sono dileguate in poco tempo. Il 33enne le ha rincorse nel tentativo di fermarle ma una si è mezza denudata, abbassandosi i pantaloni e rimanendo in slip.

Poi gli ha gridato la frase sconcia creando imbarazzo nel giovane che a quel punto si è fermato. Le due donne hanno avuto modo così di fuggire. Il 33enne ha chiamato la polizia ma delle ladre non c’era più traccia. Tramite foto segnaletiche le ha riconosciute e adesso le presunte responsabili, entrambe croate, sono a processo al collegio penale del tribunale dorico per tentata rapina. I fatti risalgono al 31 maggio del 2015. Ieri sono stati sentiti i primi testimoni, madre e figlio, proprietari della casa di via Montegrappa. «Tornavo dal mare - ha raccontato il 33enne - quando le ho incrociate con la scatola di mia madre in mano. Non ho notato segni di effrazione sulla porta che si riusciva ad aprire molto facilmente e quel giorno forse non l'avevamo nemmeno chiusa a chiave». Il giovane era rincasato attorno alle 18. Prossima udienza il 3 aprile.