Faccia a faccia e colluttazione con il tabaccaio, apre la cassa e ruba centinaia di euro: caccia al rapinatore

JESI - Entra in tabaccheria con il volto scoperto, apre la cassa ma viene scoperto dal titoalre mentre sta per rubare i soldi: lo spintona e riesce ad allontanarsi. E' successo sabato scorso, nel tardo pomeriggio, alla tabaccheria di via Minonna. Il ladro, secondo quanto ricostruito, è entrato mentre il tabaccaio si trovava in un'altra stanza ed è riuscito ad aprire la cassa senza troppi problemi. Scoperto, ha rifilato uno spintone e una gomitata al titolare dell'attività per opi darsi alla fuga con alcune centinaia di euro in banconote. Inseguimento inutile, sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato di Jesi.