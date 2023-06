Volto coperto dal casco e armati di pistola: rapinata schock in tabaccheria

FABRIANO- Rapina alla tabaccheria Sinopoli, due giovani sono entrati con il volto coperto dal casco, guanti, abiti scuri e armati di pistola. Sono andati dritti verso il bancone e mentre uno puntava l’arma contro la sorella del titolare, rimasta immobile, terrorizzata, nell’area giornali, l’altro ha arraffato dalla cassa 1.200 euro in contanti, una manciata di spiccioli e qualche pacchetto di sigarette. Il tutto è accaduto in due minuti al massimo, poi i due rapinatori sono scappati a bordo di un motorino facendo perdere le proprie tracce. La rapina è avvenuta ieri poco prima delle 17:30, in pieno pomeriggio e in una zona trafficata. In quel momento nella tabaccheria di via Lamberto Corsi all’interno non c’erano clienti, ma solo la sorella del titolare. «Questa è una rapina! Hanno urlato appena entrati- racconta il titolare Giuseppe Sinopoli-. Mia sorella Simona inizialmente pensava ad uno scherzo infatti gli ha risposto: “A mano armata? Poi però uno dei due gli ha puntato la pistola. Ha avuto molta paura. Non ti aspetti una rapina alle 17:30 del pomeriggio. Non ci era mai successo». Dalle poche parole pronunciate sembra che i due rapinatori siano meridionali. Hanno anche detto, dopo aver preso il bottino, «Andamo via!» in dialetto, forse per depistare.

La tabaccheria ha una telecamera di videosorveglianza a circuito chiuso che ha ripreso il malvivente dietro al bancone. Ora i filmati sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Fabriano che stanno conducendo le indagini. Allertati dai titolari, i militari sono giunti subito sul posto ed hanno ascoltato la testimonianza di Simona. Ancora da appurare se la pistola fosse vera oppure giocattolo. «Il tappo non c’era, poteva essere una pistola ad aria compressa oppure giocattolo- afferma Giuseppe Sinopoli-. Hanno fatto tutto in pochissimi minuti, sono stati velocissimi. O sono passati qui qualche giorno fa per studiare la tabaccheria, oppure hanno fatto una cosa improvvisata e maldestra. Non hanno alzato il cassettino sotto la cassa perché all’interno c’erano altri 300 euro. Speriamo che li trovino, sono scappati in due in motorino… Erano 10 anni che non accadevano rapine in città, adesso siamo tutti in ansia». Dalle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri avrebbero individuato la direzione presa dai due rapinatori in scooter. Non è escluso però che, poco distante, ad attenderli in auto ci fosse un terzo complice.