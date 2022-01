Rapina in tabaccheria: è caccia al malvivente armato di coltello

Armato di coltello rapina una tabaccheria. E' quanto accaduto ieri alle 18,50 in via Cialdini. Un uomo, coperto con un cappuccio rosso e la mascherina, è entrato all'interno dell'attività e, mostrando un coltello da tavola, avrebbe chiesto l'incasso al titolare. Quest'ultimo gli ha consegnato prontamente mille euro. Pochi secondi dopo il rapinatore si è dato alla fuga con il bottino. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia. Gli agenti hanno perlustrato i dintorni senza trovare nulla.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore mentre il titolare, che ha riferito di essere coperto da polizza assicurativa, non ha avuto per fortuna bisogno di sottoporsi a cure mediche o trasporto in ospedale. Si è riservato di sporgere querela.