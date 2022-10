Coppia si apparta in spiaggia e viene rapinata, condannati due giovanissimi

FALCONARA – In due erano stati presi dai carabinieri, gli altri erano scappati. Arriva il conto per due giovanissimi, accusati di rapina aggravata nei confronti di una coppietta di fidanzati che questa estate si era appartata in spiaggia e si è ritrovata poi aggredita e derubata di un marsupio. Il tribunale di Ancona oggi li ha condannati a due anni, due mesi e venti giorni di carcere per rapina (caduta l'aggravante). Si tratta di un 19enne residente a Falconara, italo-marocchino, e di un 22enne di Genova senza fissa dimora. La notte del 28 luglio scorso avrebbero fatto parte di una banda che ha rapinato la coppietta. I fidanzatini si erano appartati vicino al Donaflor, pensando di passare una serata romantica ma si erano poi ritrovati circondati da almeno quattro ragazzi. Erano le 3 quando la banda si è stata? avvicinata a loro. Volevano cambiare una banconota «perché dobbiamo comprare le sigarette», avevano detto, ma poi li avrebbero aggrediti per? far­si consegnare i soldi che avevano con loro.

I due fidanzatini hanno reagito chiedendo di essere lasciati in pace ed allora il quartetto si è accanito contro di loro, accerchia­ndoli minacciosament­e? e lanciando in acqua le loro scarpe fino a rapinarli del marsupio della ragazza. La banda si era allontanata velocemente dalla spiaggia verso il sottopa­sso della linea ferr­oviaria. La coppia aveva poi chiamato aiuto contattando il 112. I carabinieri erano arrivati sul posto bloccando due ragazzi della banda, ancora sulla battigia. Uno, il 19enne, aveva ancora il marsupio della giovane in mano. Oggi, assistiti dagli avvocati Emanuele Senesi e Cristina Barboni, sono stati condannati con il rito abbreviato dal gup Alberto Pallucchini. Il 19enne attualmente è ai domiciliari mentre il 22enne è ancora in carcere.