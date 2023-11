Esce dal supermercato, i rapinatori l'accerchiano e tirano fuori un coltello: «Dammi tutti i soldi che hai»

ANCONA - Nella serata di ieri i poliziotti sono intervenuti per una rapina ai danni di una giovane nei pressi di via Torresi.

Giunti sul posto gli agenti hanno preso contatti con la giovane vittima la quale ha raccontato di essersi recata poco prima presso un esercizio commerciale della zona e che, mentre rientrava verso casa, ha notato due giovani che si sono avvicinati a lei. Uno dei due, dopo averla minacciata con un coltello, le ha chiesto di consegnargli tutti i soldi che aveva al seguito. Lei, impaurita, gli ha dato il denaro contante che aveva oltre a tutta la spesa appena acquistata. I poliziotti si sono messi sulle tracce dei responsabili e, dopo alcune ore, hanno individuato in piazza Ugo Bassi due uomini corrispondenti alle descrizioni fornite. Entrambi, già noti agli operatori, sono stati identificati e condotti presso gli Uffici della Questura. Si tratta di due giovani italiani entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. A seguito degli accertamenti condotti è stato ritrovato il coltellino utilizzato per minacciare la giovane e, ad uno dei due, è stato notificato il provvedimento dell'avviso orale emesso dal Questore di Ancona nello scorso ottobre. Il soggetto responsabile della rapina è stato denunciato.

In mattinata il Questore di Ancona ha emesso nei confronti del soggetto il provvedimento dell'avviso orale con il quale il giovane dovrà immediatamente cambiare condotta di vita, pena l'applicazione di una misura più grave.