Rapina alla Poste, 9 anni di carcere per un bottino da 21mila euro

CASTELBELLINO - Rapinano le poste pensando che l’ufficio fosse chiuso ma dentro trovano la direttrice e i dipendenti. Il blitz era scattato alle 14.30, passando da una porta sul retro che era stata forzata con attrezzi da scasso. Erano in due, passamontagna in testa e nessuna arma. Un complice li attendeva in auto per la fuga. Per l’accusa altre due persone, due fidanzati, avrebbero contribuito a pianificare il colpo fruttato solo 21mila euro da dividersi per tutti. Il processo per cinque rapinatori si è concluso ieri. Condannato solo un 49enne, riconosciuto da un testimone: ha preso 9 anni di carcere. Gli altri, c’erano accusate anche due donne, sono stati assolti perché il fatto non sussiste.

Era il pomeriggio del 26 settembre del 2016 quando due rapinatori entrarono nell’ufficio postale di Pianello Vallesina. I dipendenti stavano sistemando il denaro in cassa e i banditi, minacciandoli a voce, si fecero consegnare il bottino. Fuggiti a bordo di una vettura, che poi è risultata essere stata presa a noleggio da una delle due donne finite a processo, i carabinieri erano risaliti a tutta la banda: cinque persone, tre uomini e una donna siciliani, tra i 51 e i 36 anni e una 27enne jesina, fidanzata con uno dei siciliani che per l’accusa avrebbe dato ospitalità agli altri imputati perché viveva in zona. A carico dei quattro assolti, perché il fanno non sussiste, non sono stati trovati riscontri e nessuno li ha riconosciuti. Tra loro c’era solo una conoscenza. La condanna per l’unico ritenuto colpevole è arrivata ieri davanti al collegio penale del tribunale di Ancona. I quattro assolti erano difesi dagli avvocati Giovanni Bonadies, Giorgio Rossetti e Tommaso Rossi.