Braccio al collo per rapinare tre minorenni, condannato il baby bullo

ANCONA - «Dacci due euro che compriamo l'acqua». L'approccio era già partito male con tre 15enni che se ne stavano beati a mangiare un kebab sotto i portici di piazza Cavour. Era il 30 agosto del 2021, l'ora di pranzo. Due baby bulli, minorenni all'epoca dei fatti, si erano avvicinati ai tre amici e alla fine ne avevano rapinato uno, di 20 euro. C'erano state delle denunce e la polizia li aveva identificati. A tre anni dai fatti ieri si è tenuta l'udienza preliminare al tribunale di Minorenni dove un bulletto ha chiesto e ottenuto la messa alla prova, per un anno in una pubblica assistenza, mentre l'altro suo complice è stato condannato in abbreviato ad un anno e dieci mesi di reclusione (non poteva accedere alla messa alla prova perché ha già altri precedenti). I due bulli hanno 20 e 18 anni. Il primo (ammesso alla map) è di origine sudamericana, il secondo è di origine nigeriana e si trovava già in carcere a Bari a scontare una condanna per una rapina commessa nei bagni di piazza Roma, sempre ad Ancona, nei confronti di un altro minorenne. Erano difesi dagli avvocati Michele Di Ruggero e Aldo Rino Sichetti.

Stando alle accuse il giorno dei fatti contestati si sarebbero avvicinati ad uno dei tre 15enni, con la scusa di chiedere dei soldi spicci per comprare una bottiglietta d'acqua. Il ragazzino si era rifiutato dicendo che non aveva denaro da dargli. Uno dei due bulli però gli aveva strappato il portafoglio dalle mani e dopo aver visto che era vuoto glielo aveva tirato addosso. Passati ad importunare l'amico accanto lo avrebbero immobilizzato con un braccio, stretto attorno al collo, per portargli via 20 euro che aveva in tasca. Era dovuto intervenire il titolare del kebab per farli allontanare. Chiamata la polizia era arrivata una pattuglia che aveva individuato i due baby bulli seduti su una panchina in piazza Cavour. I familiari dei 15enne avevano poi fatto partire le denunce che sono finite alla Procura dei Minori. Ieri pomeriggio la giudice Laura Seveso ha condannato il bulletto nigeriano per rapina e ammesso la map per l'altro. Se seguirà il percorso eviterà il processo.