Beve senza pagare poi aggredisce il commesso con il taglierino. Choc al negozio di kebab

ANCONA - Prende una birra e un'aranciata dal frigo del negozio poi se ne va senza pagare. L’intervento del commesso, per bloccare il cliente e farsi saldare il conto finisce male: estratto un taglierino dalla tasca ha ferito il dipendente con un fendente prendendolo poi a pugni. Un amico del commesso intervenuto per difenderlo ci ha rimesso anche lui prendendosi una scarica di pugni. L’aggressione risale a questa estate, era il 28 luglio, in piazza Rosselli, da "Pak Kebab". Per riportare ordine era dovuta intervenire la polizia che ha arrestato un 30enne, originario del Gambia, per rapina, lesioni aggravate e porto abusivo di un’arma da taglio. Vittime due pakistani di 24 e 29 anni. Il gambiano è finito a processo davanti al collegio penale, presieduto dal giudice Carlo Cimini, che ieri ha condannato l’imputato ad 8 mesi di reclusione per le lesioni aggravate e a 4 mesi di arresto per l'uso dell'arma, il taglierino.

Assolto invece dalla rapina. Era tardo pomeriggio quando è scoppiata una zuffa all'interno del kebab perché il cliente non aveva pagato le bevande. Tirato fuori il taglierino, lungo 21 centimetri, il 30enne lo aveva puntato addosso al commesso sferrandogli un fendente che lo aveva ferito con un taglio. L'amico era stato preso a pugni. Entrambi avevano riportato sette giorni di prognosi per delle policontusioni. L’imputato era difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi.