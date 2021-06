Entra in casa per rubare, il proprietario lo scopre e lui lo spintona per fuggire

Ad allerta la polizia sono state le grida del proprietario di casa, che ha raccontato agli agenti di un uomo vestito di nero che poco prima era entrato nella sua abitazione. Dopo aver raccolto la testimonianza la polizia si è messa sulle tracce del bandito, scoperto poco dopo mentre tentava la fuga. Per lui, classe '94, è scattato l'arresto per tentata rapina.

Entra in un appartamento di piazza d'Armi ma quando il proprietario lo scopre lui lo spintona e tenta la fuga. E' questo quanto successo nella notte tra venerdì e sabato ad Ancona.

Ad allertare i poliziotti, intervenuti presso l'abitazione, è stato il proprietario dell'appartamento. Poco prima infatti un bandito era entrato in casa tentando un furto