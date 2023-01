Choc in pieno centro, mani al collo per strappare una collanina d'oro: arrestati due 19enni

FALCONARA - Una coppia stava passeggiando tranquillamente lungo le vie centrali della città, quando una coppia di giovani criminali è sbucata all’improvviso assalendo l’uomo per derubarlo della collana in oro che portava al collo. Per riuscire nell’intento i due ladri hanno procurato lesioni a entrambe le vittime guaribili in 5 e 7 giorni. Il tutto è accaduto lo scorso 2 settembre, e oggi le indagini dei carabinieri si sono concluse con il riconoscimento e l’arresto degli autori attualmente sottoposti a misura di custodia domiciliare.

Le indagini

Il primo passo messo in atto dai carabinieri della tenenza di Falconara è stato quello di esaminare le immagini delle spycam della città, dalle quali è emerso, però, che uno dei due malviventi aveva il volto travistato. Mentre l’altro era riuscito a cambiarsi d’abito per rendersi irriconoscibile. Ma dopo una lunga serie di pedinamenti e e azioni di osservazione e controllo, i militari dell’arma sono riusciti a risalire agli autori del gesto e quindi ad assicurarli alla giustizia. Inoltre i carabinieri sono riusciti anche a risalire all’attività di compro oro dove i due giovani ladri si erano recati per fare fondere la collana rubata. Dunque riconosciute la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la necessità di salvaguardare le esigenze cautelari, il giudice ha emesso venerdì scorso (20 gennaio) l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. I due giovani si trovano presso le rispettive abitazioni, in custodia domiciliare, in attesa dell’interrogatorio di garanzia. Nei loro confronti verrà avanzata, dai Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, la proposta per l’irrogazione della misura di prevenzione dell’avviso orale da parte del Questore di Ancona.