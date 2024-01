Rapina in un bar, rubano "Gratta&Vinci" ed uno smartphone: due gli arresti

BOLOGNA - Un 25enne e un 19enne, entrambi residenti ad Ancona, sono stati fermati dalla polizia con l’accusa di rapina aggravata. La vicenda risale alla mattina del 31 dicembre in un bar in piazza XX Settembre, quando una segnalazione al 113 ha riferito di alcuni soggetti che tenevano un comportamento molesto e discutevano con i lavoratori del bar.

Quattro uomini nord-africani si erano impossessati di alcuni ‘Gratta&Vinci’ e avevano danneggiato la vetrina della mensola dei panini, per poi scontrarsi con un dipendente, al quale hanno portato via il telefono cellulare, fino a quando uun addetto alla vigilanza non ha messo fine al caos. All’arrivo delle volanti i soggetti tentavano la fuga in direzione della stazione ferroviaria, ma gli agenti li hanno inseguiti riuscendo a fermarne due. Nonostante una violenta resistenza, sono stati ammanettati e portati in Questura. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento del cellulare della vittima e di alcuni ‘Gratta&Vinci’, il tutto è stato quindi riconsegnato. I due, un italiano ed un tunisino, residenti nel capoluogo dorico, a seguito dei controlli sono risultati gravati da pregiudizi di polizia, per reati contro la persona e il patrimonio, in materia di stupefacenti e di immigrazione. Sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata e condotti in carcere.