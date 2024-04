Rapine in centro armati di coltello, presa la baby gang dei giardini: il capobanda è un 19enne

JESI - Un 19enne a capo di una banda di baby rapinatori. Tre i colpi messi a segno in due mesi e che stavano preoccupando i cittadini. Dopo una indagine condotta dai carabinieri del Norm e dai poliziotti del commissariato jesino il gruppetto è stato tutto identificato e denunciato. Sono sette minorenni e il 19enne, nativo di Jesi ma di origine tunisina. Per il maggiorenne, visti i reati commessi, due rapine aggravate (una in concorso), due tentativi di furto e lesioni aggravate su due 20enni, la gip Sonia Piermartini aveva disposto per lui la misura cautelare dei domiciliari e martedi pomeriggio i carabinieri avevano notificato ed eseguito il provvedimento a carico del 19enne. Ma a casa c'è rimasto solo 5 minuti. Il giovane è uscito e il padre ha dato l'allarme chiamando il 112.

Le ricerche, durate fino a sera, hanno portato i carabinieri a rintracciarlo in zona dei giardini e ad arrestarlo per evasione. Questa mattina la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l'arresto rimettendolo ai domiciliari in attesa che la gip si pronunci se aggravare o meno la misura con una detenzione in carcere. II 19enne ha una sfilza di reati commessi negli ultimi due mesi. Due sono per rapina. Una risale al 17 febbraio e ha rapinato un 60enne, alla fermata del bus, insieme ad un complice rimasto ignoto. L'uomo è stato bloccato e gli hanno strappato via il portafoglio con dentro 2.200 euro. La seconda rápina è del 28 marzo, in via Ancona, in solitaria, armato di coltello da cucina che ha puntato addossi ad un 20enne che ha avvicinato mentre camminava a piedi con un amico. Lo ha sbattuto al muro e gli ha portato via il cellulare con 20 euro custoditi dentro la cover del telefonino. All'amici della vittima ha provato a derubarlo mettendo una mano nella tasca del giubbetto ma il malcapitato è riuscito a fuggire. II 29 marzo, in compagnia di sette minorenni, ha prima aggredito due 20enni, ai giardini pubblici, prendendoli a pugni, lanciando loro una bottiglia e spingendoli a terra, poi ha cercato di derubarli ma i due sono riusciti a fuggire. Le vittime hanno sporto tutte denuncia. La posizione dei minorenni è stata denunciata in procura dei Minori.