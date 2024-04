Un pugno in faccia ad un 90enne per 20 euro. Rapinatore patteggia

ANCONA - Era uscito di casa tenendo una banconota da 20 euro in mano. Doveva fare delle commissioni, ma era stato avvicinato da un giovane che dopo avergli dato un pugno in faccia gli aveva strappato il denaro per poi correre via cercando di farla franca. L’aggressione però era stata vista da un passante che aveva rincorso il malvivente chiamando subito la polizia. Il rapinatore era stato bloccato in via Martiri della Resistenza e poi arrestato. La rapina aggravata risale al 9 marzo scorso. Il responsabile, un nigerino (originario del Niger) di 30 anni, oggi ha patteggiato la pena ad un anno e due mesi, davanti alla giudice Francesca De Palma. L’arrestato, rimasto in carcere fino all’udienza, era difeso dall’avvocato Matteo Bettin. Dopo il patteggiamento è stato rimesso in libertà per la sospensione della pena.

La rapina era avvenuta al Piano, in via Lauro Rossi, a pochi passi da piazza Ugo Bassi. Era pomeriggio quando l’anziano si era avviato a piedi per fare delle compere. Lo straniero lo avrebbe adocchiato e visti i soldi in mano lo aveva rapinato. Poi era corso via imboccando il ponte della Ricostruzione. Il passante che lo aveva visto gli stava dietro e mentre lo rincorreva aveva chiamato la polizia che aveva dirottato una pattuglia subito sul posto. La corsa del rapinatore era durata poco perché gli agenti lo avevano bloccato e arrestato. Aveva ancora i 20 euro in tasca. Ai poliziotti aveva detto che era solo uno scherzo che aveva voluto fare all'uomo. Il Questore aveva firmato per lui un foglio di via da Ancona per 4 anni. Ora non potrà tornarci.