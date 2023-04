Raoul Bova al Palaindoor, si spostano le riprese della fiction. Cercasi pubblico

ANCONA - Da Numana si torna ad Ancona. Da lunedì la fiction di Raoul Bova sarà registrata dal Palaindoor delle Palombare, per cinque giorni. Nell’impianto sportivo ci sarà anche l’attore. Per cinque giorni la troupe si sposterà nell’impianto di atletica al coperto. Ieri e oggi le scene sono state girate a Numana, in piazza. Giovedì era toccato al Duomo e piazza del Papa. Domani la troupe riposa e poi si ricomincerà da lunedì tornando alla location anconetana.

Le comparse che vogliono fare da pubblico, sia maggiorenni che minorenni (per questi è richiesta la presenza dei genitori) sarà possibile fare due gruppi. Il primo dalle 15 alle 17 e l’altro dalle 17 alle 19. Chi vuole può rimanere per tutte e quattro le ore. Gli interessati possono presentarsi direttamente all ingresso superiore del Palaindoor dove si faranno firmare le liberatorie. La fiction, prodotta dalla Lux Vide, sarà di quattro puntate e andrà in onda in tv dal prossimo autunno.