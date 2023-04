Il pasto di fine Ramadan si brucia sul fornello, niente cena e scoppia la rissa: tre in ospedale

ANCONA - La cena si brucia sui fornelli, in casa scoppia la rissa. E' succeso ieri in un appartamento di via Scrima. Coinvolti tre cittadini stranieri, si tratta di due egiziani e un tunisino tutti di età compresa tra i 30 e i 40 anni. L'uomo che stava cucinando si sarebbe distratto al punto che la cena era diventata inservibile. Il problema è che quel pasto coincideva con la fine della giornata di Ramadan e gli inquilini erano a digiuno da diverse ore. Da qui, secondo la ricostruzione, la reazione spropositata. Sul posto Croce Gialla e volanti.