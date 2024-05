Raid alle auto in sosta, specchietti distrutti "per gioco". Giovane denunciato e allontanato per 3 anni

ANCONA - Danneggiamento aggravato, ubriachezza, resisstenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Deve rispondere di questo un giovane cittadino stranieri al quale, nei giorni scorsi, è stato notificato un Foglio di via Obbligatorio dalla città di Ancona.

Il provvedimento è stato preso a poche ore dalla denuncia all'Autorità Giudiziaria da parte della Polizia di Stato per i reati contestati. Nello specifico, durante la notte del 10 maggio, l'uomo di cittadinanza somala di circa 29 anni, era stato fermato dalla Squadra Volante in quanto, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva danneggiato diverse auto in sosta senza un apparente motivo, colpendo gli specchietti. Il giovane si era reso responsabile di resistenza e minaccia nei confronti dei poliziotti. Ora l'uomo dovrà lasciare il territorio di Ancona con il contestuale divieto di far ritorno per un periodo di tre anni.