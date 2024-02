ANCONA - «Trauma toracico e trauma del bacino con fratture multiple». E' arrivato nel primo pomeriggio di oggi il bollettino medico sulle condizioni dello studente italiano di 14 anni, vittima questa mattina di una terribile caduta mentre si trovava al terzo piano dell'istituto Savoia Benincasa di Ancona. Il giovane è vivo e fuori pericolo. A salvarlo è stato il manto erboso, ancora umido, che ha attutito il colpo. I carabinieri stanno accertando cause e dinamica di quanto accaduto, tra cui l'ipotesi che il giovane sia lasciato cadere dopo aver ricevuto un brutto voto e una nota.

Questo il bollettino integrale da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche: «In data odierna alle ore 11.20 è giunto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Torrette un minore di anni 14 e mezzo a seguito di trauma da precipitazione. Vigile, in respiro spontaneo, ha riportato prevalente trauma toracico e trauma del bacino con fratture multiple. A seguito di indagini diagnostiche e valutazione multidisciplinare alle ore 13,45 è stato trasferito in un altro reparto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche in prognosi riservata».