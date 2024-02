Un ragazzo di 25 anni è stato trovato in piena notte avvolto da un telo bianco, era disteso a terra

ANCONA - Quando alcuni residenti lo hanno visto a terra hanno subito pensato di allertare i soccorritori: «Intervenite, c'è una persona a terra in un parcheggio. E' coperta da un telo bianco». Per questo, subito dopo la mezzanotte, gli operatori della Croce Gialla di Ancona sono intervenuti sul posto trovando il 25enne ancora disteso sull'asfalto. I sanitari lo hanno svegliato e scaldato visto il principio di ipotermia che lo stava interessando. A loro ha raccontato che il telo bianco era l'unica cosa che aveva per scaldarsi. Per il giovane è stato necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette dove ha trascorso la notte. Non è in pericolo di vita.