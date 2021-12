Ragazzo precipita dal suo appartamento, sul posto atterra l'eliambulanza

Choc questa mattina nei pressi di un appartamento di Castelbellino, alle porte di Jesi. Un ragazzo di 35 anni, per cause ancora da chiarire, è precipitato dal suo appartamento. Il giovane è volato per alcuni metri ed è rovinato al suolo. Sul posto è atterrata l'eliambulanza che l'ha trasportato, ancora vivo, all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono parse però gravi. Intervenuta anche la Croce Verde di Cupramontana e l'automedica del 118.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO