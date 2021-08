Pestato in strada da tre bulli, soccorso da un passante e dai residenti

Lo pestano in tre mentre è a terra, per motivi ancora tutti da accertare. Un ragazzo è stato malmenato in strada davanti ai residenti affacciati alla finestra. L’episodio, riportato dall’edizione odierna del Corriere Adriatico, è accaduto ieri sera in via Novelli ed è stato immortalato dal video di uno smartphone.

Prima i pugni al volto poi i calci e una ferita alla testa. E’ stato un passante a mettere in fuga gli aggressori. I residenti della zona hanno prestato le prime cure alla vittima.