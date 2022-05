Calci sullo stomaco al 17enne in piazza Roma, l’aggressore si pente: verso il volontariato

ANCONA - Aggredì un 17 enne in piazza Roma lo scorso settembre, ora chiede la messa alla prova. Il nigeriano, coetaneo della vittima, era stato identificato e arrestato l’11 febbraio. Secondo le accuse, aveva picchiato un giovane nei bagni di piazza Roma. La vittima, il figlio della “mamma coraggio” Patrizia Guerra, aveva avuto solo la “colpa” di aver raggiunto il centro per pranzare con un gruppo di amici. Una volta in bagno, secondo le ricostruzioni, il ragazzo è stato preso per il collo e aggredito con calci allo stomaco. Per lui 5 giorni di prognosi.

Il processo, con rito abbreviato, inizierà il prossimo 10 maggio. Se la richiesta verrà accolta l’aggressore, che ha già chiesto scusa per il suo comportamento, inizierà un percorso di volontariato.