«Voglio mangiare il mio gatto» poi minaccia di togliersi la vita gettandosi dalla finestra: choc al Piano

ANCONA - Un ragazzo ha minacciato di togliersi la vita e per salvarlo sono dovuti intervenire i polizioti. E' successo nella serata di oggi in zona Piano. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti di Ancona a seguito della segnalazione arrivata da un amico del giovane. Nello specifico il ragazzo, in preda a delle allucinazioni, è stato trovato mentre stava urlando contro il suo gatto affermando di volerlo mangiare. Inoltre. dopo aver bevuto un mix di alcol ed ansiolitici, voleva mettere fine alla propria vita.

Vedendo l'arrivo dei poliziotti l'uomo si è diretto verso una finestra ed ha minacciato di gettarsi nel vuoto. Per fortuna gli agenti sono riusciti a fermarlo in tempo un attimo prima che potesse lanciarsi. Per lui è stato necessario il trasporto in ospedale da parte degli operatori del 118, nel frattempo intervenuti sul posto.