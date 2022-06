Si tuffa in acqua, batte sulla roccia e non riesce più ad uscire: paura a Portonovo

ANCONA - Un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito dopo essersi tuffato nelle acque della baia di Portonovo, nei pressi del ristorante La Capannina. Il giovane ha battuto la spalla, probabilmente contro una roccia, non riuscendo più a nuotare. Alcuni bagnanti lo hanno aiutato ad uscire dall'acqua in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni non sono gravi.