Ragazzo investito ed ucciso agli Archi: il camionista indagato per omicidio stradale

ANCONA - La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del 54enne di Montemarciano, alla guida lo scorso 8 agosto dell'autocisterna che ha investito ed ucciso il 22enne somalo Mustafe Abdi Ahmed. Il giovane si trovava nei pressi del parcheggio scambiatore degli Archi quando l'autocisterna lo ha agganciato e poi trascinato sotto alla motrice, senza lasciargli scampo.

Sul posto erano intervenuti gli operatori del 118 che però non hanno potuto far niente per salvarlo. Nella zona non ci sono telecamere e nessuno sembrerebbe aver assistito al dramma. Per ora non si esclude nessuna pista: dall'errore di valutazione del conducente, al tentativo di attraversare all'ultimo istante oppure al gesto estremo.