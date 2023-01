Paura al viale, 36enne investito e sbalzato sull'asfalto: soccorsi sul posto e traffico in tilt

JESI - Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi davanti alla gelateria di viale Don Minzoni. Un uomo di 36 anni è rimasto coinvolto in un investimento mentre stava attraversando la strada. Sul posto gli operatori della Croce Verde di Jesi e l'automedica del 118. I sanitari lo hanno soccorso e trasportato in ospedale con un codice di media gravità. Durante la fase dei soccorsi il 36enne, originario del Bangladesh, è rimasto sempre cosciente. Alla guida dell'auto un'anziana residente nella Vallesina. Disagi al traffico per tutta la durata dell'intervento.