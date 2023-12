E' ai domiciliari ma va a correre al parco e rimane chiuso dentro. Salvato dalla polizia

ANCONA – Va a farsi una corsetta prima di cena ma non si accorge che il parco chiude e rimane intrappolato dentro. E' successo ieri sera, alla Cittadella. A restare bloccato è stato un 20enne di nazionalità greca. Dopo le 21 una pattuglia delle volanti passava in zona per controlli e ha notato il giovane che sbracciava da dentro il parco. Ai poliziotti ha spiegato che non si era accorto che il parco aveva un orario di chiusura e così ha continuato a fare sport e quando è stato il momento di rincasare ha trovato il cancello chiuso. Il giovane è stato identificato e dal terminale è risultato che era in atto per lui un misura alternativa con permanenza domiciliare in una data fascia oraria a cui non avrebbe ottemperato. E' stato portato in questura per gli accertamenti e poi riportato nella sua abitazione vista la misura cautelare che aveva.