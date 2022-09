Paura alla maratona, 20enne viene soccorso e poi si dà alla fuga: trovato svenuto in un campo

JESI - Lo hanno trovato in stato di incoscienza e confusionale. Lui, un 20enne di Santa Maria Nuova, poco prima era fuggito scalzo dall'ambulanza. Per il giovane è stato necessario il trasporto in ospedale con un codice rosso.

L'intervento della Croce Verde di Jesi è stato effettuato verso le 10 alla maratona di Santa Maria Nuova. Il giovane è stato inizialmente caricato in ambulanza. Dopo aver spinto alcuni sanitari il 20enne si è dato alla fuga. Gli operatori del 118 lo hanno ritrovato circa una mezz'ora dopo, nei pressi del palazzo dello sport. Ora si trova in ospedale. Sul posto anche l'automedica di Osimo e tre pattuglie della polizia locale.