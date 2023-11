Giovanni, a soli 14 anni sta lottando contro una radionecrosi cerebrale. Parte la raccolta fondi: «Aiutate mio figlio»

ANCONA - La madre di Giovanni Bicchielli, ragazzo umbro di 14 anni con un medulloblastoma maligno al cervelletto metastatico midollare, ha lanciato una raccolta fondi per potergli garantire le cure e, in soli due giorni, sono stati donati oltre 5mila euro. La macchina della solidarietà si è messa in moto a Gubbio proprio dove nel 2019, all’ospedale Branca, viene diagnosticata la malattia del giovane. Giovanni attualmente è seguito all'ospedale Salesi di Ancona

“Dopo 3 interventi chirurgici, 6 chemioterapie, 33 cicli di radioterapia cerebellare e spinale e 2 autotrapianti, nel 2020 viene considerato guarito. Nel 2022 iniziano a comparire dei sintomi strani e dopo una risonanza d'urgenza si diagnostica un postumo di radioterapia, radionecrosi, che gli comporta problemi nel linguaggio, nella deambulazione e problemi neurologici” racconta la mamma.

E ancora: “Abbiamo iniziato per questa patologia, 8 mesi di chemioterapia sperimentale che tra alti e bassi non ha portato agli esiti sperati. So che non sarà un percorso breve e facile, sperando che si possa interrompere l'avanzare della radionecrosi che se prosegue può portare anche alla morte, ma voglio sperare nella scienza e vorrei con il vostro contributo poter intensificare fisioterapia extra e tutto ciò che riguarda oltre la parte motoria anche quella neurologica. Proseguendo nelle terapie avremmo necessità di supporto viaggi e qualche farmaco che la sanità non passa” conclude la mamma del ragazzo.